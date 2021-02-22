ЕС будет строить отношения с РФ, считая, что Москва ищет конфронтации - Боррель

Совет ЕС пришел к выводу, что Россия настроена на конфронтационные отношения с Евросоюзом и определил три раздела выстраивания своей политики на российском направлении, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Члены Совета пришли к общей оценке, согласно которой Россия дрейфует в сторону авторитаризма и удаляется от Европы. Министры единодушно интерпретировали недавние ответы и действия России как сигнал ее незаинтересованности в сотрудничестве с Европейским союзом", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении заседания Совета ЕС на уровне глав МИД стран Евросоюза.
"Россия, как представляется, наоборот, ищет конфронтации и желает выйти из отношений с Европейским союзом", - добавил он.
Боррель сообщил, что министры иностранных дел проявили единство по вопросу отношений с Россией и договорились вести работу на российском направлении по трем крупным разделам в рамках ранее установленных "пяти принципов" политики ЕС относительно РФ. Во-первых, продолжил он, давать отпор действиям России, когда она нарушает права человека и принципы правового государства. Во-вторых, сдерживать давление со стороны России, включая дезинформацию и кибератаки. В-третьих, взаимодействовать с российским партнерами по вопросам, в которых заинтересован Европейский союз, объяснил основы стратегии в отношении России глава дипломатии ЕС.
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