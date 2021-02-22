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Дальнее зарубежье 22.02.2021 23:34

Решение ЕС о подготовке новых противоправных санкций в отношении России вызывает разочарование - МИД РФ

Решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан, принятое Советом ЕС по иностранным делам под надуманным предлогом, вызывает разочарование, говорится в заявлении МИД РФ, принятом в связи с ограничительными мерами Европейского союза против России.

"Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность. Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры", - подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]