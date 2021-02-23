Москва считает категорически неприемлемыми постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об "освобождении" гражданина Российской Федерации, который был осужден за экономические преступления российским судом на территории России в соответствии с российским законодательством, говорится в заявлении МИД РФ, принятом в связи с ограничительными мерами Европейского союза против России.
"В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Однако в Евросоюзе, очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений, а, эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в сфере прав человека, который ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающимся наступлением на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах", - подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что "укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС подобных нелегитимных инструментов - ультиматумы, давление и санкции - вызывает лишь сожаление".
"Претендуя на роль самостоятельного полюса на глобальной авансцене, ЕС при этом, похоже, окончательно забыл, что это возможно реализовать только на основе уважительного отношения к партнерам, принципа невмешательства во внутренние дела и строгого следования международному праву", - отметили в ведомстве.
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