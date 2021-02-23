Грузинская оппозиция намерена провести в ближайшие часы акцию протеста у здания Госканцелярии в Тбилиси

Ситуация у здания офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", где был задержан председатель партии Никанор Мелия, в эти часы относительно спокойная, подразделения полиции покидают территорию, где была проведена операция, десятки сторонников оппозиции находятся перед офисом.

Оппозиционеры заявили журналистам, что вместе с Мелия полицейские задержали еще несколько его сторонников.

Как заявила журналистам одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе, оппозиция продолжит борьбу против "режима".

"Всех нас не поймают. Борьба против режима продолжится с новой силой, и эта власть очень скоро падет", - сказала Деканоидзе.

Она сообщила, что в ближайшие часы у здания Госканцелярии пройдет массовая акция протеста против действующих властей под требованием освобождения Мелия.