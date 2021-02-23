Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе во вторник в связи с задержанием лидера оппозиции Никанора Мелия заявил, что в правовом государстве, которое уважает свое достоинство, верховенство закона иначе быть не могло.

"Современные большевики - Саакашвили, Мелия и другие не смогут нанести урон грузинскому государству", - сказал Кобахидзе на брифинге.

Он поблагодарил полицейских, которые смогли "образцово без превышения силы" задержать Мелия.

"Ответ радикалам, исполнение закона, и защита конституционного порядка являются единственным путем завершения в грузинской политике поляризации и развитие демократических процессов в правильном направлении", - сказал Кобахидзе.