Протестующие против Пашиняна собрались в центре Еревана, полиция блокирует улицы для безопасного передвижения премьера

Многочисленные силы полиции оцепили весь периметр комплекса правительственных зданий в центре Еревана и прилегающие улицы, чтобы обеспечить переход премьера Никола Пашиняна из одного здания в другое.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители оппозиции Армении с утра во вторник собрались у правительственного здания, чтобы помешать передвижению Пашиняна.

Премьеру Армении в сопровождении многочисленной охраны, тем не менее, удалось перейти из здания в здание.

Полиция также задерживает наиболее активных демонстрантов. Несколько человек посажены в полицейские машины.

Вечером во вторник оппозиция проведет шествие к зданиям полиции и генпрокуратуры.

Ранее координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявлял, что оппозиция будет каждый день проводить акции протеста с требованием отставки Пашиняна.