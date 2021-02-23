Протестующие против Пашиняна собрались в центре Еревана, полиция блокирует улицы для безопасного передвижения премьера

Многочисленные силы полиции оцепили весь периметр комплекса правительственных зданий в центре Еревана и прилегающие улицы, чтобы обеспечить переход премьера Никола Пашиняна из одного здания в другое.
Как передает корреспондент "Интерфакса", представители оппозиции Армении с утра во вторник собрались у правительственного здания, чтобы помешать передвижению Пашиняна.
Премьеру Армении в сопровождении многочисленной охраны, тем не менее, удалось перейти из здания в здание.
Полиция также задерживает наиболее активных демонстрантов. Несколько человек посажены в полицейские машины.
Вечером во вторник оппозиция проведет шествие к зданиям полиции и генпрокуратуры.
Ранее координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявлял, что оппозиция будет каждый день проводить акции протеста с требованием отставки Пашиняна.
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