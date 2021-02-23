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Регион 23.02.2021 11:50

Протестующие против Пашиняна собрались в центре Еревана, полиция блокирует улицы для безопасного передвижения премьера

Многочисленные силы полиции оцепили весь периметр комплекса правительственных зданий в центре Еревана и прилегающие улицы, чтобы обеспечить переход премьера Никола Пашиняна из одного здания в другое.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители оппозиции Армении с утра во вторник собрались у правительственного здания, чтобы помешать передвижению Пашиняна.

Премьеру Армении в сопровождении многочисленной охраны, тем не менее, удалось перейти из здания в здание.

Полиция также задерживает наиболее активных демонстрантов. Несколько человек посажены в полицейские машины.

Вечером во вторник оппозиция проведет шествие к зданиям полиции и генпрокуратуры.

Ранее координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявлял, что оппозиция будет каждый день проводить акции протеста с требованием отставки Пашиняна.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]