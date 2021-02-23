Азербайджан освобождает до 2024г от акцизов импорт ряда драгметаллов

Власти Азербайджана освобождают от уплаты акцизов импорт в страну платины, золота и обработанных, сортированных, вставленных в оправу и закрепленных алмазов на срок до конца 2023 года.

Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс страны, принятыми в третьем чтении на пленарном заседании Милли меджлиса (парламента) во вторник, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее от уплаты акциза был освобожден ввоз в Азербайджан 20 граммов золота, изготовленных из него ювелирных и других бытовых изделий, обработанных, сортированных, вставленных в оправу и закрепленных алмазов в 0,5 карата для индивидуального потребления.

А.Мамедов