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Бизнес и законодательство 23.02.2021 12:17

Азербайджан освобождает до 2024г от акцизов импорт ряда драгметаллов

Власти Азербайджана освобождают от уплаты акцизов импорт в страну платины, золота и обработанных, сортированных, вставленных в оправу и закрепленных алмазов на срок до конца 2023 года.

Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс страны, принятыми в третьем чтении на пленарном заседании Милли меджлиса (парламента) во вторник, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее от уплаты акциза был освобожден ввоз в Азербайджан 20 граммов золота, изготовленных из него ювелирных и других бытовых изделий, обработанных, сортированных, вставленных в оправу и закрепленных алмазов в 0,5 карата для индивидуального потребления.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АКЦИЗЫ, НАЛОГИ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]