Азербайджан расширяет список подакцизных товаров, в него включены все виды курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака.
Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс Азербайджана, принятыми в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса во вторник, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Кроме этого, акцизом теперь будет облагаться гомогенный, жевательный и нюхательный табаки (произведенные в Азербайджане – ИФ), а также табак и табачные изделия, используемые путем нагрева.
Согласно изменениям, ставка акциза по всем видам курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака, а также для гомогенного, жевательного и нюхательного табака устанавливается в размере 30 манатов за каждый килограмм.
Ставка акциза за табак и табачные изделия, потребляемые путем нагрева, устанавливается в размере 12,9 манатов за каждые 1 тыс. штук.
Изменения также предусматривают повышение ставок акциза на производимые в Азербайджане сигариллы - с 31 маната до 43 манатов за каждую 1 тыс. штук (рост на 38,7%), изготовленные из табака сигареты и их заменители – с 31 маната до 35 манатов за каждую тысячу штук (рост на 12,9%), жидкость для электронных сигарет – с 20 манатов до 100 манатов за каждый литр (рост в 5 раз).
А.Мамедов
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