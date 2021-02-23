На Украину доставлена первая партия вакцины AstraZeneca в объеме полмиллиона доз - Минздрав

Первые дозы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства доставлены на Украину и отправятся в регионы уже в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первая партия в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", - заявил он в своем Facebook во вторник.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил индийских партнеров за поставку первой партии вакцины Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
В сообщении, опубликованном в Twitter во вторник, глава государства также пообещал начать вакцинацию населения от коронавируса в Украине "как можно скорее".
"Первые 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 прибыли в Украину. Благодарим индийских партнеров за их поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно вместе бороться с COVID", - отметил Зеленский.
Самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром во вторник.
Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения на Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.
Ранее для экстренного применения её также одобрила Всемирная организация здравоохранения, разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.
Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.
Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.
Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанной с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) производства Serum Institute (Индия).
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