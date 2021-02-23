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Регион 23.02.2021 16:30

Власти Ирана надеются через месяц наладить производство "Спутника V" в стране

Иран намерен начать совместное с Россией производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" до конца года по персидскому календарю (21 марта по европейскому календарю), сообщило во вторник в твиттере правительство исламской республики.

"В соответствии с соглашением и благодаря существующей в Иране инфраструктуре совместное производство вакцины "Спутник V" при участии иранского частного сектора и Института эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи начнется до конца года", - информирует иранское правительство.

"Иран станет одним из пяти центров производства "Спутника" вне границ России. Ожидается, что на (иранских) производственных мощностях будет производиться по 40 млн доз вакцины", - говорится в сообщении.

Иранские ученые разрабатывают собственную вакцину от COVID-19, кроме, того страна закупила российскую вакцину "Спутник V" и планирует наладить ее совместное производство. Помимо этого, Иран через международную систему COVAX приобрел 16,8 млн доз вакцин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]