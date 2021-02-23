Иран намерен начать совместное с Россией производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" до конца года по персидскому календарю (21 марта по европейскому календарю), сообщило во вторник в твиттере правительство исламской республики.
"В соответствии с соглашением и благодаря существующей в Иране инфраструктуре совместное производство вакцины "Спутник V" при участии иранского частного сектора и Института эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи начнется до конца года", - информирует иранское правительство.
"Иран станет одним из пяти центров производства "Спутника" вне границ России. Ожидается, что на (иранских) производственных мощностях будет производиться по 40 млн доз вакцины", - говорится в сообщении.
Иранские ученые разрабатывают собственную вакцину от COVID-19, кроме, того страна закупила российскую вакцину "Спутник V" и планирует наладить ее совместное производство. Помимо этого, Иран через международную систему COVAX приобрел 16,8 млн доз вакцин.
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