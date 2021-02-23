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Регион 23.02.2021 16:43

Правящая партия Грузии ждет от Запада понимания в связи с задержанием лидера оппозиции

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выразил надежду на то, что международные партнеры Грузии скоро убедятся в правомерности задержания лидера оппозиции Никанора Мелия.

"Мы понимаем, что у наших западных партнеров имеются опасения по возможной дальнейшей поляризации ситуации, и это может отделить Грузию от западных стандартов. Мы уверены, что наши западные партнеры очень скоро убедятся, что путь к снижению поляризации лежит через защиту правового государства", - заявил Кобахидзе во вторник на брифинге.

Ранее представители ЕС, а также Великобритании выразили обеспокоенность задержанием Мелия.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЗАПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]