Правящая партия Грузии ждет от Запада понимания в связи с задержанием лидера оппозиции

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выразил надежду на то, что международные партнеры Грузии скоро убедятся в правомерности задержания лидера оппозиции Никанора Мелия.

"Мы понимаем, что у наших западных партнеров имеются опасения по возможной дальнейшей поляризации ситуации, и это может отделить Грузию от западных стандартов. Мы уверены, что наши западные партнеры очень скоро убедятся, что путь к снижению поляризации лежит через защиту правового государства", - заявил Кобахидзе во вторник на брифинге.

Ранее представители ЕС, а также Великобритании выразили обеспокоенность задержанием Мелия.