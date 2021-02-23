Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели 5 человек от угарного газа в частном доме в Баку

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту обнаружения тел пяти человек в одном из частных домов поселка Бадамдар в Баку.

«Все погибшие, личности которых уже установлены, являются мужчинами в возрасте от 16 до 49 лет. Уголовное дело возбуждено по статье 314.3 (халатность, невнимательность, ставшая причиной гибели двух и более человек)», - сообщает Генпрокуратура.

По предварительным данным смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Б.Рустамбеков