Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели 5 человек от угарного газа в частном доме в Баку

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту обнаружения тел пяти человек в одном из частных домов поселка Бадамдар в Баку.
«Все погибшие, личности которых уже установлены, являются мужчинами в возрасте от 16 до 49 лет. Уголовное дело возбуждено по статье 314.3 (халатность, невнимательность, ставшая причиной гибели двух и более человек)», - сообщает Генпрокуратура.
По предварительным данным смерть наступила в результате отравления угарным газом.
Б.Рустамбеков
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