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Происшествия 23.02.2021 16:15

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели 5 человек от угарного газа в частном доме в Баку

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту обнаружения тел пяти человек в одном из частных домов поселка Бадамдар в Баку.

«Все погибшие, личности которых уже установлены, являются мужчинами в возрасте от 16 до 49 лет. Уголовное дело возбуждено по статье 314.3 (халатность, невнимательность, ставшая причиной гибели двух и более человек)», - сообщает Генпрокуратура.

По предварительным данным смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОТРАВЛЕНИЕ, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]