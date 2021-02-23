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СНГ 23.02.2021 17:00

Лукашенко обсудил с Путиным по телефону кооперацию в ВПК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным кооперацию в ВПК и ряд других вопросов, сообщили белорусские СМИ.

"Не успели Лукашенко и Путин завершить переговоры, как провели новые - по телефону. Обсудили функционирование налоговой системы, кооперацию в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство)", - сообщил во вторник близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]