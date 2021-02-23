Лукашенко обсудил с Путиным по телефону кооперацию в ВПК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным кооперацию в ВПК и ряд других вопросов, сообщили белорусские СМИ.

"Не успели Лукашенко и Путин завершить переговоры, как провели новые - по телефону. Обсудили функционирование налоговой системы, кооперацию в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство)", - сообщил во вторник близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".