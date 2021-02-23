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ТЭК 23.02.2021 16:29

Турция готова обеспечить поставки газа из Туркменистана и транзит в Европу - Чавушоглу

Анкара готова приложить усилия для обеспечения поставок туркменского газа в Турцию и транзит через турецкую территорию на рынки Европы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы, как Турция, готовы выполнить все, что на нас возлагается для обеспечения поставок туркменского газа в Турцию и ее транзит через турецкую территорию на рынки Европы. Этот вопрос обсуждался сегодня в ходе двухсторонней встречи с главой МИД Туркменистана Рашадом Мередовым. Он также будет сегодня обсуждаться в ходе трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана», - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим туркменским коллегой в Анкаре.

Глава МИД Турции также заявил, что Анкара приветствует подписание азербайджано-туркменского меморандума на разработку месторождения «Достлуг» на Каспии.

«Мы очень счастливы от подписания этого документа между Азербайджаном и Туркменистаном. Компании Турции со своей стороны готовы работать в этом регионе и на Каспийском море, и я уже заявил об этом министру Мередову», - сказал он.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]