Турция готова обеспечить поставки газа из Туркменистана и транзит в Европу - Чавушоглу

Анкара готова приложить усилия для обеспечения поставок туркменского газа в Турцию и транзит через турецкую территорию на рынки Европы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Мы, как Турция, готовы выполнить все, что на нас возлагается для обеспечения поставок туркменского газа в Турцию и ее транзит через турецкую территорию на рынки Европы. Этот вопрос обсуждался сегодня в ходе двухсторонней встречи с главой МИД Туркменистана Рашадом Мередовым. Он также будет сегодня обсуждаться в ходе трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана», - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим туркменским коллегой в Анкаре.
Глава МИД Турции также заявил, что Анкара приветствует подписание азербайджано-туркменского меморандума на разработку месторождения «Достлуг» на Каспии.
«Мы очень счастливы от подписания этого документа между Азербайджаном и Туркменистаном. Компании Турции со своей стороны готовы работать в этом регионе и на Каспийском море, и я уже заявил об этом министру Мередову», - сказал он.
Н.Аббасова
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