Сторонники грузинской оппозиции установили палатки у здания парламента

Ситуация в Тбилиси, где несколько сотен сторонников оппозиции проводят акцию протеста против задержания лидера партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия, обострилась: демонстранты переместились с площади перед зданием Госканцелярии к зданию парламента и установили на прилегающей территории палатки.
"Мы установим здесь палатки, и количество протестующих будет расти. Установка палаток - это символический акт. Для нас важно проявить твердость", - заявила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии Хатия Деканоидзе.
Полиция пока не реагирует на установку оппозиционерами палаток.
Однако в минувшие выходные дни за попытку установить палатки перед зданием парламента полиция задержала более 20 сторонников оппозиции.
Баку и Киев обсудили перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках ОЧЭС и ГУАМ
Азербайджан и Монголия провели первые межмидовские консультации
Азербайджан проявляет конструктивный подход после войны в Карабахе - Алиев
18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США - газета
Страховая компания Munich Re отказалась от работы с "Северным потоком 2"
Азербайджан в 2020г сократил экспорт яблок на 25,6%, выручку - на 26,4%
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду в страну бриллиантов общим весом 4,5 тыс. карат
В Белоруссии за сутки выявлено 972 случая заражения коронавирусом, девять пациентов скончались
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели 5 человек от угарного газа в частном доме в Баку
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Депозитная кампания от Yelo Bank
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви