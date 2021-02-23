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Регион 23.02.2021 17:13

Сторонники грузинской оппозиции установили палатки у здания парламента

Ситуация в Тбилиси, где несколько сотен сторонников оппозиции проводят акцию протеста против задержания лидера партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия, обострилась: демонстранты переместились с площади перед зданием Госканцелярии к зданию парламента и установили на прилегающей территории палатки.

"Мы установим здесь палатки, и количество протестующих будет расти. Установка палаток - это символический акт. Для нас важно проявить твердость", - заявила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии Хатия Деканоидзе.

Полиция пока не реагирует на установку оппозиционерами палаток.

Однако в минувшие выходные дни за попытку установить палатки перед зданием парламента полиция задержала более 20 сторонников оппозиции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ТБИЛИСИ, ПАЛАТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]