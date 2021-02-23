33 года назад армянские нацисты Карабаха и Армении выбрали путь кровопролития, а не законности, и, как следствие, ничего так и не добились – Фуад Ахундов

Трагических событий вокруг Нагорного Карабаха, унесших жизнь свыше 30 тыс. человек, можно было избежать, если бы армяне предпочли законность и конституционность, а не сепаратизм, считает политолог Фуад Ахундов.

«Все началось в начале февраля 1988 года. Более 4 тыс. человек стали беженцами из Гугарка. Об этом свидетельствуют архивные документы, которые нетрудно поднять и доказать данный факт. Через некоторое время, а именно 14-15 февраля приезжает делегация ЦК КПСС, члены которой, выступая 22 февраля на заседании пленума (Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджанской ССР – прим.), выразили мнение о том, что изменение границ (вывод НКАО из состава Азербайджанской ССР и передача Армянской ССР – прим.) - во вред, как Азербайджану, так и Армении», - сказал Ахундов.

По мнению политолога, если бы в то время прислушались к этой точке зрения, если бы в Нагорном Карабахе повели себя законно, конституционно, цивилизованно, «то ничего того, что мы наблюдали эти 33 года, не произошло».

Говоря о Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне, Ахундов назвал их военными преступниками, которые, кстати, присутствовали на вышеотмеченном пленуме. «Эти нацисты пошли против закона и начали проливать кровь. Сегодняшнее состояние Армении — это закономерное следствие управления этой страной со стороны двух террористов», - констатировал Ахундов, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Он добавил, что по вине Армении в результате столкновений, которые велись на протяжении свыше 30 лет, с армянской и с азербайджанской сторон погибло более 30 тыс. человек. «За эти годы ничего не сдвинулось с мертвой точки, никто в мире не признал Нагорный Карабах. Как следствие, за 33 года Армения и Азербайджан потеряли свыше 30 тысяч человек. А что может быть трагичнее потерянных жизней?», - отметил Ахундов.

При этом он подчеркнул, что события в Сумгайыте в 1988 году были очередным грязным планом армянской стороны. «События в Сумгайыте были давно спланированы. Пресса освещала лишь о якобы имевших место «погромах» в Сумгайыте, а о событиях в Армении никто не писал, так как СМИ управляли армяне», - утверждает политолог.

Ахундов считает, что сегодня армянский народ является жертвой лживой пропаганды и истории. «Арам Габриелянов, лицо которого не обезображено интеллектом, а речь изобилует лексикой преступного мира, платил деньги Пегову, чтобы тот бегал 44 дня по Карабаху и обманывал армянский народ. Сейчас армяне должен сделать выбор, за кем пойти. За кем угодно, только не за преступниками вроде Габриелянова. Ведь в Армении есть интеллигенция. Например, Карен Шахназаров… или же Тер-Петросян, кстати, который предупреждал о сегодняшнем дне. Я сочувствую армянскому народу, так как мне кажется, что впереди его ждут очередные «гениальные» проекты таких проходимцев, как Габриелянов», - заявил Ахундов.

Политолог подчеркнул, что если перефразировать слова известного классика, то для армянского общества сейчас насущными являются вопросы: «почем ложь для народа, Габриелянов?».

Х.Насирзаде