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Финансы 23.02.2021 16:51

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане снизилась до 50,7% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе 2021 года выросли на 0,3% - до 8 млрд 202,9 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период выросли на 0,1% - до 4 млрд 155,4 млн манатов или 50,7% всех вкладов населения (по итогам 2020 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 50,8%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе вырос на 0,5% - до 4 млрд 47,5 млн манатов или 49,3% всех вкладов.

На 31 января 2021 года объем банковских вкладов резидентов составляет 7 млрд 917 млн манатов, нерезидентов - 286 млн манатов. В отчетный период вклады резидентов выросли на 0,3%, нерезидентов - на 1,9%.

В целом, на 31 января 2021 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 23 млрд 189,3 млн манатов, что на 2% меньше показателя на конец 2020 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ, ДОЛЛАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]