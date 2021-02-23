Азербайджан и Монголия провели первые межмидовские консультации

Азербайджан и Монголия в ходе первых межмидовских политических консультаций проанализировали текущее состояние отношений между Баку и Улан-Батором.
Межмидовские политические консультации Азербайджан-Монголия состоялись во вторник в видеоформате, сообщает МИД Азербайджан.
Баку на консультациях представлял замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, Улан-Батор - замминистра иностранных дел Монголии Минхжин Батсумбер.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно нынешнего состояния азербайджано-монгольских отношений, сотрудничества в международных организациях, укрепления дальнейших отношений и выдвинут ряд предложений.
Была отмечена необходимость продолжения политического диалога между двумя странами, развития существующих экономических связей, в частности в сферах АПК, ковроткачества, ветеринарии. Также была подчеркнута необходимость укрепления договорно-правовой базы.
«Стороны также отметили важность углубления сотрудничества в области образования, туризма, культуры и гуманитарной сфере», - подчеркивает МИД.
Б.Рустамбеков
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