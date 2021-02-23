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Внешняя политика 23.02.2021 17:19

Азербайджан и Монголия провели первые межмидовские консультации

Азербайджан и Монголия в ходе первых межмидовских политических консультаций проанализировали текущее состояние отношений между Баку и Улан-Батором.

Межмидовские политические консультации Азербайджан-Монголия состоялись во вторник в видеоформате, сообщает МИД Азербайджан.

Баку на консультациях представлял замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, Улан-Батор - замминистра иностранных дел Монголии Минхжин Батсумбер.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно нынешнего состояния азербайджано-монгольских отношений, сотрудничества в международных организациях, укрепления дальнейших отношений и выдвинут ряд предложений.

Была отмечена необходимость продолжения политического диалога между двумя странами, развития существующих экономических связей, в частности в сферах АПК, ковроткачества, ветеринарии. Также была подчеркнута необходимость укрепления договорно-правовой базы.

«Стороны также отметили важность углубления сотрудничества в области образования, туризма, культуры и гуманитарной сфере», - подчеркивает МИД.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МОНГОЛИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]