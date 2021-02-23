Истребители ВВС Греции совершили облет турецкого исследовательского судна в Эгейском море - СМИ

Четыре греческих истребителя F-16 совершили облет турецкого исследовательского судна TCG Cesme в северной части Эгейского моря, сообщает агентство "Анадолу".

"Четыре истребителя F-16 ВВС Греции подвергли опасности судно TCG Cesme, которое проводило научно-исследовательские работы в международных водах на севере Эгейского моря", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что один самолет выпустил холостой снаряд в 3,7 км от турецкого судна.

По информации собеседника агентства, Минобороны Турции отдало приказ о преследовании греческих F-16 с воздуха.