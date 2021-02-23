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Регион 23.02.2021 17:50

Истребители ВВС Греции совершили облет турецкого исследовательского судна в Эгейском море - СМИ

Четыре греческих истребителя F-16 совершили облет турецкого исследовательского судна TCG Cesme в северной части Эгейского моря, сообщает агентство "Анадолу".

"Четыре истребителя F-16 ВВС Греции подвергли опасности судно TCG Cesme, которое проводило научно-исследовательские работы в международных водах на севере Эгейского моря", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что один самолет выпустил холостой снаряд в 3,7 км от турецкого судна.

По информации собеседника агентства, Минобороны Турции отдало приказ о преследовании греческих F-16 с воздуха.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]