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ТЭК 23.02.2021 18:43

18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США - газета

Не менее 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за американских санкций, сообщила во вторник газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу.

В числе этих компаний оказались немецкий поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из Мангейма и страховщик Munich Re Syndicate Limited.

В основном речь идет о страховых компаниях со штаб-квартирами преимущественно в Великобритании. Помимо этого, в список вошли Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СЕВПОТОК, САНКЦИИ, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]