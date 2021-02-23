Баку и Киев обсудили перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках ОЧЭС и ГУАМ

Заместители министров иностранных дел Азербайджана и Украины Махмуд Мамед-Гулиев и Василь Боднар во вторник в Баку провели встречу, сообщает посольство Украины в Баку.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества. В частности, состоялся обмен мнениями по проектам в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)», - говорится в сообщении.

Согласно информации, Боднар отметил важность совместных проектов в рамках ОЧЭС в таких сферах как бизнес, IT-технологии и инновации, реализации которых будет выгодна всех странам-участницам.

Кроме того, дипломаты обсудили такие вопросы повестки дня, как реструктуризация деятельности Делового совета ОЧЭС, запуск стартапов, совершенствование процедур перевозки грузов, реализация проекта «электронного разрешения», а также синхронизация цифровых государственных услуг и гармонизация таможенных и пограничных процедуры с технологией Blockchain.

Вместе с тем, стороны отметили важность усиления деятельности ОЧЭС по созданию электронной базы данных для реализации деловых предложений, онлайн-деловых встреч и тематических бизнес-форумов.

«Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в рамках организации ГУАМ», - подчеркивает дипмиссия.

Х.Насирзаде