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Внешняя политика 23.02.2021 17:55

Баку и Киев обсудили перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках ОЧЭС и ГУАМ

Заместители министров иностранных дел Азербайджана и Украины Махмуд Мамед-Гулиев и Василь Боднар во вторник в Баку провели встречу, сообщает посольство Украины в Баку.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества. В частности, состоялся обмен мнениями по проектам в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)», - говорится в сообщении.

Согласно информации, Боднар отметил важность совместных проектов в рамках ОЧЭС в таких сферах как бизнес, IT-технологии и инновации, реализации которых будет выгодна всех странам-участницам.

Кроме того, дипломаты обсудили такие вопросы повестки дня, как реструктуризация деятельности Делового совета ОЧЭС, запуск стартапов, совершенствование процедур перевозки грузов, реализация проекта «электронного разрешения», а также синхронизация цифровых государственных услуг и гармонизация таможенных и пограничных процедуры с технологией Blockchain.

Вместе с тем, стороны отметили важность усиления деятельности ОЧЭС по созданию электронной базы данных для реализации деловых предложений, онлайн-деловых встреч и тематических бизнес-форумов.

«Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в рамках организации ГУАМ», - подчеркивает дипмиссия.

Х.Насирзаде

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Тэги: УКРАИНА, ОЧЭС, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]