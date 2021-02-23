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Регион 23.02.2021 19:01

Турецкий министр обороны назвал инцидент в Эгейском море очередным притеснением Турции со стороны Греции

Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал инцидент на севере Эгейского моря недружественным актом со стороны Греции.

"Это один из очередных актов притеснения со стороны Греции. Мы ответили на их действия в рамках закона", - цитирует во вторник Акара агентство "Анадолу".

Он отметил, что турецкая сторона придерживается "уверенной позиции" и будет предпринимать шаги для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее "Анадолу" сообщило, что четыре греческих истребителя F-16 совершили облет турецкого исследовательского судна TCG Cesme в северной части Эгейского моря.

"Четыре истребителя F-16 ВВС Греции подвергли опасности судно TCG Cesme, которое проводило научно-исследовательские работы в международных водах на севере Эгейского моря", - говорится в сообщении агентства "Анадолу".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ИНЦИДЕНТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]