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СНГ 23.02.2021 19:37

КС Молдавии признал неконституционным указ президента о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьера

Указ президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра признан Конституционным судом Молдавии (КСМ) неконституционным.

Такое решение КСМ принял во вторник, рассмотрев запрос группы депутатов от Партии социалистов.

В то же время, Конституционный суд не принял к рассмотрению вторую часть запроса, в которой авторы просили уточнить, допустила ли Санду грубое нарушение действующего законодательства, за которое следовало бы привлечь президента к ответственности.

КСМ постановил, что для выдвижения нового кандидата на пост премьер-министра, президент должна провести новые консультации с парламентскими фракциями.

Как сообщал "Интерфакс", 11 февраля парламент единогласно проголосовал против утверждения нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей. Кандидат заявила, что она этого и добивалась - пришла в парламент не для вотума доверия, а для того, чтобы "сделать шаг к досрочным выборам".

Майя Санду повторно выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру Натальи Гаврилицы. Партия социалистов экс-президента Молдавии Игоря Додона оспорила в КСМ указ президента. Социалисты считают, что указ президента о выдвижении кандидата на пост премьер-министра "серьезно нарушает Конституцию и недавние постановления Конституционного суда, который обязывает президента выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством". По их мнению, Санду была обязана выдвинуть кандидатуру бывшего министра финансов Молдавии Марианны Дурлештяну, которая получила поддержку парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор" (54 из 101 депутата).

Согласно законодательству, глава государства обязан выдвинуть кандидатуру премьер-министра в случае, если ее выдвигает официально оформленное парламентское большинство в количестве не менее 51 депутата. Президент Санду заявила, что не может согласиться с мнением сформированного в четверг парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор", которые предложили президенту выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру бывшего министра финансов Марианны Дурлештяну.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, СУД, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]