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Регион 23.02.2021 19:53

Президент Грузии обсудила политическую ситуацию в стране с иностранными послами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник встретилась с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, сообщила ее администрация.

"Президент детально обсудила с послами создавшееся политическое положение и пути выхода из существующей ситуации", - говорится в сообщении администрации.

Ситуация в Грузии обострилась во вторник после задержания сотрудниками правоохранительных органов председателя основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. Представители грузинских оппозиционных партий потребовали от властей освободить Мелия и назначить новые парламентские выборы. В правящей партии "Грузинская мечта" считают, что полиция в ходе ареста Мелия действовала в рамках закона, и заявили о невозможности обсуждения темы досрочных выборов.

В Евросоюзе, ОБСЕ, а также США призвали политические силы в Грузии к сдержанности и диалогу.

По сообщениям грузинских СМИ, в эти минуты в офисе представительства Евросоюза в Тбилиси проходит встреча посла ЕС Карла Харцеля с рядом лидеров оппозиционных партий. СМИ не исключили, что на встрече может присутствовать и посол США Келли Дегнан.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]