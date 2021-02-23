КС Молдавии предложил договориться президенту и парламенту по кандидатуре премьера

Конституционный суд Молдавии призвал президента и парламент к сотрудничеству на фоне нерешенной проблемы выдвижения кандидата на пост премьера. Заявление об этом сделала председатель КС Домника Маноле, разъясняя решение суда, признавшего во вторник неконституционным указ президента Майи Санду о повторном назначении Натальи Гаврилицы кандидатом на пост премьер-министра.

В решении содержится ссылка на ранее принятые решения КС, разъясняющие процедуру выдвижения кандидата на пост премьер-министра. В частности, отмечено, что форма избрания президента (всенародным голосованием или в парламенте) не влияет на полномочия президента при формировании правительства. Кроме того, КС напомнил, что президент обязан провести консультации с парламентскими фракциями. Помимо этого, президент обязан выдвинуть кандидатуру парламентского большинства, способного оказать политическую поддержку правительству.

"Президент не может подменять парламентские фракции и не может отказать в выдвижении кандидатуру, если она выдвинута "абсолютным формализованным парламентским большинством"", - говорится в решении КС.

Конституционный суд установил, что в парламенте создано парламентское большинство из 54 депутатов, которые выдвинули кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра. КС констатировал, что Санду была проинформирована об этом, но не стала выдвигать предложенного кандидата. КС отметил, что президент имел право отклонить кандидата, оспаривая его профессиональные или личные качества, в то время, как Санду высказала возражения депутатам, сформировавшим парламентское большинство.

КС призвал в нынешней ситуации провести новые консультации президента и парламентских фракций, чтобы поступить согласно Конституции.