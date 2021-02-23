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Дальнее зарубежье 23.02.2021 20:22

Киев сообщил о подготовке телефонного разговора между Байденом и Зеленским

Готовится телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются. Состоялся мой разговор с государственным секретарем Блинкеном. Состоялся разговор между министрами обороны Соединенных Штатов и Украины. Наше посольство в Вашингтоне поддерживает буквально ежедневный регулярный контакт с советом национальной безопасности США. Потому взаимодействие уже налажено, и один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал Кулеба во вторник на пресс-конференции в Киеве после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]