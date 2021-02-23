Алиев поздравил нового премьера Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил Ираклия Гарибашвили с назначением на пост премьер-министра Грузии.

В своем поздравительном письме, опубликованном на официальном сайте главы государства, президент выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество и стратегическое партнерство между двумя странами и дальше будет динамично развиваться и расширяться.

"Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей дальнейшей ответственной деятельности на благо дружественного народа Грузии", - отмечается в тексте письма.

А. Мамедов