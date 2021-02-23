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Внешняя политика 23.02.2021 20:19

Алиев поздравил нового премьера Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил Ираклия Гарибашвили с назначением на пост премьер-министра Грузии.

В своем поздравительном письме, опубликованном на официальном сайте главы государства, президент выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество и стратегическое партнерство между двумя странами и дальше будет динамично развиваться и расширяться.

"Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей дальнейшей ответственной деятельности на благо дружественного народа Грузии", - отмечается в тексте письма.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГРУЗИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]