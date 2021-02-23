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СНГ 23.02.2021 20:53

В Молдавии зафиксирован рост числа заражений COVID-19 за сутки, умерли 24 пациента

Во вторник в Молдавии зарегистрировано более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Во вторник было обработано 3560 теста, в том числе 3 214 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1133 результата оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 178 540", - отмечается в сообщении.

Накануне в Молдавии зарегистрировано 665 новых случаев заражения коронавирусом.

Из медицинских учреждений во вторник был выписан 781 пациент, вылечившийся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 163 376 человек.

Также сообщается о смерти еще 24 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это наибольшее количество смертей от коронавируса, зарегистрированных за один день с начала 2021 года. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдавии составляет 3 823 человека.

"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 11 341 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализировано 3 444 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 292 находятся в крайне тяжелом состоянии, 48 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 6 238 человек с легкой и средней формой COVID-19, а 16 528 человек находятся под наблюдением на дому", - отмечается в сообщении.

В последние две недели в Молдавии наблюдается тенденция роста количества зарегистрированных случаев COVID-19. В четверг, 18 февраля, было зарегистрировано 1340 новых случаев - самый высокий показатель в 2021 году.

На прошлой неделе Чрезвычайная национальная комиссия в области общественного здоровья продлила на два месяца - до 15 апреля - срок действия чрезвычайного положения в общественном здравоохранении. Комиссия также приняла решение об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В частности, торговые центры не работают в выходные дни, а рынки (за исключением сельскохозяйственных) работают только три дня в неделю - вторник, четверг и суббота. Также, остаются закрытыми кинотеатры, ночные клубы и дискотеки, а количество гостей, приглашенных на официальные и праздничные мероприятия, будет сокращено с 50 до 20 человек.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]