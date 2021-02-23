Премьер Грузии предложил диалог оппозиции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал оппозиционные политические силы начать диалог и отказаться от противостояния.

"На фоне вызовов, стоявших перед страной, сегодня время не противостояния, а время диалога. Предлагаю всем здравомыслящим оппозиционным силам войти в парламент и там использовать платформу для дискуссии. Как я заявил вчера, мы готовы к настоящему диалогу в любое время и в любом формате", - заявил Гарибашвили во вторник вечером в специальном видеообращении.

По его словам, все политические силы должны заботиться о будущем Грузии.

Ситуация в Грузии обострилась 23 февраля после задержания сотрудниками правоохранительных органов председателя основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия. Представители грузинских оппозиционных партий потребовали от властей освободить Мелия и назначить новые парламентские выборы. В правящей партии "Грузинская мечта" считают, что полиция в ходе ареста Мелия действовала в рамках закона, и заявили о невозможности обсуждения темы досрочных выборов. В Евросоюзе, ОБСЕ, а также США призвали политические силы в Грузии к сдержанности и диалогу.