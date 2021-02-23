Украина хочет отсоединиться от электросетей с РФ и Белоруссией к 2024 году

Украина планирует отсоединиться от электросети с Белоруссией и Российской Федерацией до конца 2023 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал Кулеба во вторник в Киеве на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
Кулеба указал, что это будет способствовать энергетической безопасности Украины и Европы.
В свою очередь, Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ на рынок Украины, что поможет развивать белорусскую АЭС.
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