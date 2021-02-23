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ТЭК 23.02.2021 21:47

Украина хочет отсоединиться от электросетей с РФ и Белоруссией к 2024 году

Украина планирует отсоединиться от электросети с Белоруссией и Российской Федерацией до конца 2023 года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал Кулеба во вторник в Киеве на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Кулеба указал, что это будет способствовать энергетической безопасности Украины и Европы.

В свою очередь, Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ на рынок Украины, что поможет развивать белорусскую АЭС.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЭЛЕКТРОСЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]