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Дальнее зарубежье 24.02.2021 11:33

Внешняя торговля стран G20 в IV квартале продолжила восстанавливаться - ОЭСР

Объем международной торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания в долларовом выражении продолжил восстанавливаться в четвертом квартале после резкого спада из-за локдаунов в первом полугодии 2020 года, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Экспорт товаров из стран G20 в октябре-декабре увеличился на 7,2% - до $3,708 трлн, импорт - на 6,8%, до $3,660 трлн. Эти объемы превышают показатели 2019 года, отмечается в сообщении.

Тем не менее, темпы роста замедлились по сравнению с третьим кварталом, когда экспорт подскочил на 20,6%, а импорт - на 16,8%.

Предварительные данные за январь указывают на продолжение роста мировой торговли, отмечает ОЭСР.

Существенное повышение объемов экспорта и импорта в четвертом квартале было отмечено в Китае (соответственно на 6,1% и 3,1%), Австралии (на 11,6% и 7,9%) и Японии (на 9,7% и 6,5%). В США показатели увеличились на 8,6% и 6,1% соответственно.

Экспорт товаров из 27 государств Европейского союза вырос на 7,7%, импорт - на 6,4%. Крупнейшие экономики ЕС - Германия, Франция и Италия - увеличили экспорт соответственно на 8%, 9,4% и 8,6%, импорт - на 7,3%, 3,1% и 7,8% соответственно.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.

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Тэги: МИР, ОЭСР, ВНЕШТОРГ, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]