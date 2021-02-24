Внешняя торговля стран G20 в IV квартале продолжила восстанавливаться - ОЭСР

Объем международной торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания в долларовом выражении продолжил восстанавливаться в четвертом квартале после резкого спада из-за локдаунов в первом полугодии 2020 года, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Экспорт товаров из стран G20 в октябре-декабре увеличился на 7,2% - до $3,708 трлн, импорт - на 6,8%, до $3,660 трлн. Эти объемы превышают показатели 2019 года, отмечается в сообщении.

Тем не менее, темпы роста замедлились по сравнению с третьим кварталом, когда экспорт подскочил на 20,6%, а импорт - на 16,8%.

Предварительные данные за январь указывают на продолжение роста мировой торговли, отмечает ОЭСР.

Существенное повышение объемов экспорта и импорта в четвертом квартале было отмечено в Китае (соответственно на 6,1% и 3,1%), Австралии (на 11,6% и 7,9%) и Японии (на 9,7% и 6,5%). В США показатели увеличились на 8,6% и 6,1% соответственно.

Экспорт товаров из 27 государств Европейского союза вырос на 7,7%, импорт - на 6,4%. Крупнейшие экономики ЕС - Германия, Франция и Италия - увеличили экспорт соответственно на 8%, 9,4% и 8,6%, импорт - на 7,3%, 3,1% и 7,8% соответственно.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.