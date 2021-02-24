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Здравоохранение 24.02.2021 10:10

Число заражений COVID-19 в мире превысило 112 млн, число жертв - 2,48 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 112 млн 108 тыс. 142, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 485 тыс. 368, выздоровели более 86 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 259 тыс. 987 инфицированных COVID-19, зафиксировано 502 тыс. 594 летальных исхода, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 30 тыс. 368, число скончавшихся - 156 тыс. 567, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 257 тыс. 875 заболевших, из них умерли 248 тыс. 529 человек, вылечились более 9,1 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 320,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 550 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 164.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]