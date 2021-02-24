Агросервис закупает специальные транспортные средства

ОАО «Агросервис» отбирает поставщика специальных грузовых, пассажирских и прочих транспортных средств, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 200 манатов.
Прием предложений по тендеру от компаний-поставщиков истекает в 18:00 1 апреля 2021 года. Тендерная процедура состоится 2 апреля.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2020 года подписал указ "О регулировании деятельности ОАО "Агролизинг". Согласно указу, ОАО "Агролизинг" переименовано в ОАО "Агросервис".
В рамках изменений, общество больше не занимается выдачей сельскохозяйственных производственных средств – техники, оборудования, агрохимических веществ и семян – в лизинг. Эти обязанности переданы Агентству по аграрным кредитам и развитию (AKIA).
«Агросервис» будучи коммерческим юрлицом, за исключением лизинга, обеспечивает сельхозпроизводителей в установленном законодательством порядке средствами производства сельскохозяйственной продукции (сельхозтехника, технологическое оборудование, в том числе комплекты и оборудование оросительных систем, агрохимикаты, средства защиты растений, сертифицированные семена и рассада), оказывает агротехнические услуги и обеспечивает организацию деятельности в данной сфере.
А.Мамедов
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