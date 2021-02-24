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Происшествия 24.02.2021 16:03

Более 20 человек госпитализированы с отравлением в дагестанском Каспийске

Признаки отравления выявлены у 21 человека в городе Каспийск (Дагестан), они госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в республиканском Минздраве.

"В ЦГБ Каспийска с признаками острой кишечной инфекции поступил 21 человек, в том числе 19 детей", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в администрации Каспийска уточнил, что в настоящее время жителям города не рекомендовано использование водопроводной воды в бытовых целях, советуют использовать бутилированную воду.

В текущем году массовые случаи отравления водой уже регистрировались в Буйнакске и Хунзакском районе Дагестана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙСК, ВОДА, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]