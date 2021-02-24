Более 20 человек госпитализированы с отравлением в дагестанском Каспийске

Признаки отравления выявлены у 21 человека в городе Каспийск (Дагестан), они госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в республиканском Минздраве.
"В ЦГБ Каспийска с признаками острой кишечной инфекции поступил 21 человек, в том числе 19 детей", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, источник в администрации Каспийска уточнил, что в настоящее время жителям города не рекомендовано использование водопроводной воды в бытовых целях, советуют использовать бутилированную воду.
В текущем году массовые случаи отравления водой уже регистрировались в Буйнакске и Хунзакском районе Дагестана.
Коротченко о претензиях Пашиняна: Никол Воваевич, плохому танцору всегда что-то мешает!
Баку, Анкара и Ашхабад планируют усилить совместную борьбу с преступлениями против культурного и исторического наследия
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана состоится в 2021 году - Чавушоглу
Азеришыг потратит свыше 2 млн манатов на покупку карт-ридеров
В графике Путина пока нет встречи с представителями нефтекомпаний
Агентство по регулированию энерговопросов закупает сетевое оборудование на 306 тыс. манатов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
США хотят вернуться в Совет по правам человека ООН - Блинкен
Лавров отмечает нарастающую угрозу гонки вооружений в космосе, США приступили к реализации плана разместить там ударное оружие
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G forum”
ATB CARD - Самая выгодная карта Azer Turk Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви