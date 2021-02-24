Более 20 человек госпитализированы с отравлением в дагестанском Каспийске

Признаки отравления выявлены у 21 человека в городе Каспийск (Дагестан), они госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в республиканском Минздраве.

"В ЦГБ Каспийска с признаками острой кишечной инфекции поступил 21 человек, в том числе 19 детей", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, источник в администрации Каспийска уточнил, что в настоящее время жителям города не рекомендовано использование водопроводной воды в бытовых целях, советуют использовать бутилированную воду.

В текущем году массовые случаи отравления водой уже регистрировались в Буйнакске и Хунзакском районе Дагестана.