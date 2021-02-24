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СНГ 24.02.2021 16:43

В Кремле не обсуждают полный отказ от призыва в армию

Вопрос о полном отказе от призывного принципа формирования российской армии в настоящее время не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на новую порцию критики в отношении обязательной военной службы и поинтересовались, прорабатывается ли вопрос полного перехода на контрактную службу.

"Военная служба остается конституционной обязанностью граждан РФ. Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что - абсолютная конституционная обязанность граждан РФ", - ответил Песков.

"Насколько мне известно, сейчас каких-то обсуждений относительно того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется", - добавил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АРМИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]