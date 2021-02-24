В Кремле не обсуждают полный отказ от призыва в армию

Вопрос о полном отказе от призывного принципа формирования российской армии в настоящее время не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на новую порцию критики в отношении обязательной военной службы и поинтересовались, прорабатывается ли вопрос полного перехода на контрактную службу.
"Военная служба остается конституционной обязанностью граждан РФ. Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что - абсолютная конституционная обязанность граждан РФ", - ответил Песков.
"Насколько мне известно, сейчас каких-то обсуждений относительно того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется", - добавил он.
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