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СНГ 24.02.2021 17:23

Лавров отмечает нарастающую угрозу гонки вооружений в космосе, США приступили к реализации плана разместить там ударное оружие

США и союзники приступили к практической реализации планов по размещению ударных вооружений в космическом пространстве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений", - сказал Лавров, выступая по видеосвязи в рамках сегмента высокого уровня конференции по разоружению в Женеве.

Министр подчеркнул, что "Россия привержена обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях".

"Еще имеется шанс выработать общеприемлемые юридически обязывающие меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве. Российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, представленный здесь на конференции по разоружению, является хорошей для этого основой", - заявил Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, КОСМОС, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]