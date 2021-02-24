Лавров отмечает нарастающую угрозу гонки вооружений в космосе, США приступили к реализации плана разместить там ударное оружие

США и союзники приступили к практической реализации планов по размещению ударных вооружений в космическом пространстве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений", - сказал Лавров, выступая по видеосвязи в рамках сегмента высокого уровня конференции по разоружению в Женеве.
Министр подчеркнул, что "Россия привержена обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях".
"Еще имеется шанс выработать общеприемлемые юридически обязывающие меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве. Российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, представленный здесь на конференции по разоружению, является хорошей для этого основой", - заявил Лавров.
Коротченко о претензиях Пашиняна: Никол Воваевич, плохому танцору всегда что-то мешает!
Баку, Анкара и Ашхабад планируют усилить совместную борьбу с преступлениями против культурного и исторического наследия
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана состоится в 2021 году - Чавушоглу
Азеришыг потратит свыше 2 млн манатов на покупку карт-ридеров
В графике Путина пока нет встречи с представителями нефтекомпаний
Агентство по регулированию энерговопросов закупает сетевое оборудование на 306 тыс. манатов
Более 20 человек госпитализированы с отравлением в дагестанском Каспийске
Грузия отменяет ряд ограничений, облегчается въезд для граждан Азербайджана
В РФ более 11,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 383 умерших - оперштаб
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G forum”
ATB CARD - Самая выгодная карта Azer Turk Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви