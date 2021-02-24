Лавров отмечает нарастающую угрозу гонки вооружений в космосе, США приступили к реализации плана разместить там ударное оружие

США и союзники приступили к практической реализации планов по размещению ударных вооружений в космическом пространстве, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений", - сказал Лавров, выступая по видеосвязи в рамках сегмента высокого уровня конференции по разоружению в Женеве.

Министр подчеркнул, что "Россия привержена обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях".

"Еще имеется шанс выработать общеприемлемые юридически обязывающие меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве. Российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, представленный здесь на конференции по разоружению, является хорошей для этого основой", - заявил Лавров.