США хотят вернуться в Совет по правам человека ООН - Блинкен

Соединенные Штаты намерены попасть в состав членов Совета по правам человека ООН в 2022-2024 году, заявил в ходе сессии на СПЧ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я рад объявить, что Соединенные Штаты будут добиваться избрания в Совет по правам человека на срок с 2022 по 2024 год", - заявил Блинкен в видеообращении.

"Мы смиренно просим все государства-члены ООН поддержать нашу заявку на возвращение в этот орган", - добавил он.

В 2018 году Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, объявил о выходе государства из состава Совета по правам человека из-за критики в адрес Израиля. Администрация США тогда указывала, что СПЧ ООН принял более 70 резолюций с критикой Израиля и только 7 - с критикой в адрес Ирана, подчеркивая, что в Иране существуют крайне грубые нарушения прав человека, остающиеся без реакции СПЧ ООН.

Кроме того, Вашингтон тогда выступал против членства в Совете ряда стран таких как, Китай, Куба, Венесуэла, которых западные страны обвиняют в нарушениях прав человека.