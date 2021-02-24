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Дальнее зарубежье 24.02.2021 17:36

США хотят вернуться в Совет по правам человека ООН - Блинкен

Соединенные Штаты намерены попасть в состав членов Совета по правам человека ООН в 2022-2024 году, заявил в ходе сессии на СПЧ ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я рад объявить, что Соединенные Штаты будут добиваться избрания в Совет по правам человека на срок с 2022 по 2024 год", - заявил Блинкен в видеообращении.

"Мы смиренно просим все государства-члены ООН поддержать нашу заявку на возвращение в этот орган", - добавил он.

В 2018 году Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, объявил о выходе государства из состава Совета по правам человека из-за критики в адрес Израиля. Администрация США тогда указывала, что СПЧ ООН принял более 70 резолюций с критикой Израиля и только 7 - с критикой в адрес Ирана, подчеркивая, что в Иране существуют крайне грубые нарушения прав человека, остающиеся без реакции СПЧ ООН.

Кроме того, Вашингтон тогда выступал против членства в Совете ряда стран таких как, Китай, Куба, Венесуэла, которых западные страны обвиняют в нарушениях прав человека.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СПЧ, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]