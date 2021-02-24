В Германии бывшего сотрудника сирийских спецслужб приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Суд в немецком городе Кобленц в среду приговорил бывшего члена сирийской секретной службы Эйада аль-Гариба к четырем с половиной годам тюрьмы по делу о пытках у него на родине, сообщает "Дойче велле".
Эйада аль-Гариба признан виновным в том, что в 2011 году он доставил по меньшей мере 30 участников антиправительственных демонстраций в секретную тюрьму неподалеку от Дамаска, известную под названием Аль-Хатиб, где, предположительно, пытали узников.
Прокуроры требовали наказания в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Защита просила оправдания, утверждая, что подсудимого могли убить, если бы он не исполнил приказ.
Это первый случай, когда иностранный суд выносит приговор по делу о пытках со стороны сирийских властей.
Процесс над одним из начальников Аль-Гариба Анваром Р. продолжается. Обвинение утверждает, что он наблюдал за жестоким обращением с заключенными Аль-Хатиба и руководил пытками по меньшей мере 4 тыс. из них, в результате чего погибли около 58 человек. Ожидается, что суд вынесет ему приговор до октября.
В 2011 году в ряде сирийских городов начались протесты против президента страны Башара Асада. Они переросли в гражданскую войну.
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