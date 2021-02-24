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Дальнее зарубежье 24.02.2021 19:10

В Германии бывшего сотрудника сирийских спецслужб приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Суд в немецком городе Кобленц в среду приговорил бывшего члена сирийской секретной службы Эйада аль-Гариба к четырем с половиной годам тюрьмы по делу о пытках у него на родине, сообщает "Дойче велле".

Эйада аль-Гариба признан виновным в том, что в 2011 году он доставил по меньшей мере 30 участников антиправительственных демонстраций в секретную тюрьму неподалеку от Дамаска, известную под названием Аль-Хатиб, где, предположительно, пытали узников.

Прокуроры требовали наказания в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Защита просила оправдания, утверждая, что подсудимого могли убить, если бы он не исполнил приказ.

Это первый случай, когда иностранный суд выносит приговор по делу о пытках со стороны сирийских властей.

Процесс над одним из начальников Аль-Гариба Анваром Р. продолжается. Обвинение утверждает, что он наблюдал за жестоким обращением с заключенными Аль-Хатиба и руководил пытками по меньшей мере 4 тыс. из них, в результате чего погибли около 58 человек. Ожидается, что суд вынесет ему приговор до октября.

В 2011 году в ряде сирийских городов начались протесты против президента страны Башара Асада. Они переросли в гражданскую войну.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СУД, СИРИЯ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]