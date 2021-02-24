Азербайджан, Турция и Туркменистан намерены модернизировать транспортную инфраструктуру для развития региональной торговли

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу и Рашид Мередов заявили о необходимости модернизации существующей инфраструктуры и создания благоприятных условий для развития регионального транспорта и торговли.
Такое мнение министров указано в совместном заявлении, принятом по итогам трехсторонних переговоров во вторник в Анкаре, сообщает МИД Азербайджана.
Министр обсудили реализацию совместных транспортных проектов.
«Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества для реализации новых проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры и увеличением транзитных мощностей. Они отметили значительные усилия, предпринятые для укрепления транзитного потенциала стран, включая Транскаспийский транспортный коридор Восток-Запад, и подчеркнули важность эффективных морских перевозок между портами Туркменбаши (Туркменистан) и Алят (Азербайджан)», - говорится в тексте заявления, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Кроме того, министры подчеркнули ключевую роль проекта железной дороги «Баку-Тбилиси-Карс» (БТК) в обеспечении конкурентоспособных перевозок между Азией и Европой в рамках современного Шелкового пути, при этом выразив готовность к перевозке пассажиров посредством БТК.
Главы МИД приветствовали вступление в силу соглашения о транзите и сотрудничестве в области транспорта (Lapis Lazuli), которое направлено на развитие торговых отношений за счет упрощения перевозок и транзита. Соглашение, по их мнению, представляет собой новое измерение региональных отношений.
Х.Насирзаде
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