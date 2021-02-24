Путин сообщил о пресечении в 2020г деятельности в РФ 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб

В прошлом году в России пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ в среду.
"Отмечу, что эффективно и четко действовали в прошлом году органы контрразведки. В результате пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб", - сказал президент.
Он отметил важность дальнейшего повышения уровня защиты конфиденциальной информации, "не допускать утечек закрытых сведений военного характера, данных о передовых технологиях и перспективных разработках наших научных центров и предприятий оборонно-промышленного комплекса".
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