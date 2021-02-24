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СНГ 24.02.2021 20:29

Путин сообщил о пресечении в 2020г деятельности в РФ 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб

В прошлом году в России пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ в среду.

"Отмечу, что эффективно и четко действовали в прошлом году органы контрразведки. В результате пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб", - сказал президент.

Он отметил важность дальнейшего повышения уровня защиты конфиденциальной информации, "не допускать утечек закрытых сведений военного характера, данных о передовых технологиях и перспективных разработках наших научных центров и предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ШПИОНАЖ, ПРЕСЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]