Президент РФ Владимир Путин призвал проводить грань между политической конкуренцией партий и платформ и действиями, "которые не имеют ничего общего с демократией".

"Нужно и впредь действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан, четко проводить грань между естественной для любого, в том числе и для нашего общества, политической конкуренцией, конкуренцией между политическими партиями, между идейными платформами, разными взглядами на пути развития страны, и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, интересов тех, про которых в народе говорят, которые "из-за бугра" платят за эту деятельность, но платят в своих интересах, а не в наших", - сказал президент, выступая на коллегии ФСБ в среду.

Он напомнил, что в 2021 году пройдут предстоят выборы в Госдуму. "Конституционные гарантии граждан свободно, в рамках демократических процедур избирать своих представителей должны быть защищены от любых провокаций", - отметил Путин.