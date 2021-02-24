Евросоюз заявил об ответственности национальных правительств государств-членов за использование вакцин, не разрешенных EMA

Решения о применении в странах ЕС вакцин от коронавируса, не получивших разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), принимают национальные правительства, и они несут за это ответственность, сообщил в среду журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.
"Использование вакцин, которые не были разрешены EMA, - это решения, принимаемые государствами-членами ЕС, что предусматривает их ответственность. Эта ответственность связана с вакцинами, и ее должны брать на себя государства-члены. Это ответственность национального уровня", - заявил собеседник СМИ, комментируя повестку предстоящей 25-26 февраля видеоконференции европейских лидеров, первый день работы которой будет посвящен борьбе ЕС против пандемии COVID-19.
По словам источника, одни страны ЕС идут в этом направлении, другие - нет. "До сих пор, насколько я знаю, по данным на сегодняшнее утро, не было официальных просьб по вакцинам, не производящимся в Европе, будь то российские или китайские", - сказал функционер ЕС.
Он указал, что встает вопрос о мощностях для производства этих вакцин. "Это также один из аспектов проблемы - возможность увеличения производства. Я полагаю, что российская вакцина связана со сложным (производственным) процессом. То есть такой вопрос, а также вопрос адаптации к новым вариантам (коронавируса) - эти вопросы должны приниматься во внимание", - объяснил источник, добавив, что это ответственность, которая возлагается на плечи национальных правительств. "Я не могу это комментировать", - подытожил чиновник.
На видеоконференции глав государств и правительств в четверг основным вопросом повестки дня будет борьба против COVID-19.
Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель направил руководителям стран ЕС письмо-приглашение на виртуальный саммит, в котором написал: "Наша борьба с пандемией COVID-19 продолжается. Это остается сложной задачей из-за появления новых вариантов и необходимости найти правильный баланс между ограничениями и непрерывным потоком товаров и услуг на едином рынке. Нашим приоритетом по-прежнему является ускорение вакцинации во всем ЕС. Это означает ускорение процесса авторизации вакцин, а также их производства и доставки".
При этом Мишель указал на важность проявления солидарности с партнерами ЕС, в том числе, через глобальную инициативу COVAX. "Не ограничиваясь нашими непосредственными приоритетами, я считаю, что есть смысл начать анализировать уроки, извлеченные из нашего опыта. Поэтому мы обсудим, как повысить нашу устойчивость к будущим угрозам здоровью, какую бы форму они ни приняли. Наконец, я считаю, что мы должны продолжить нашу работу по определению общего подхода к сертификатам о вакцинации. Предлагаю посвятить наше рабочее заседание в четверг всем этим критическим вопросам", - заявил глава Евросовета.
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