Баку, Анкара и Ашхабад планируют усилить совместную борьбу с преступлениями против культурного и исторического наследия

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу и Рашид Мередов договорились укреплять совместное сотрудничество по борьбе с терроризмом, киберпреступностью, преступлениями против культурного и исторического наследия.

Такое решение министров указано в совместном заявлении, принятом по итогам трехсторонних переговоров во вторник в Анкаре, сообщает МИД Азербайджана.

«Министры подчеркнули важность решения Организации исламского сотрудничества отмечать 15 марта как «Международный день солидарности против исламофобии» и согласились поддержать все международные усилия в этом направлении», - говорится в тексте заявления, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно заявлению, главы МИД считают необходимым дальнейшее укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и всеми формами и проявлениями дискриминации, а также транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, оружием и торговлей людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью и нелегальной миграцией.

Х.Насирзаде