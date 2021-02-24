Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0657 RUR   0.0229 GBR   2.4076 TRY   0.2396

Цена на нефть

23.02 $/bbl   WTI 61.67 -0.03 Brent 65.37 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 24.02.2021 16:28

Баку, Анкара и Ашхабад планируют усилить совместную борьбу с преступлениями против культурного и исторического наследия

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана Джейхун Байрамов, Мевлют Чавушоглу и Рашид Мередов договорились укреплять совместное сотрудничество по борьбе с терроризмом, киберпреступностью, преступлениями против культурного и исторического наследия.

Такое решение министров указано в совместном заявлении, принятом по итогам трехсторонних переговоров во вторник в Анкаре, сообщает МИД Азербайджана.

«Министры подчеркнули важность решения Организации исламского сотрудничества отмечать 15 марта как «Международный день солидарности против исламофобии» и согласились поддержать все международные усилия в этом направлении», - говорится в тексте заявления, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно заявлению, главы МИД считают необходимым дальнейшее укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и всеми формами и проявлениями дискриминации, а также транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, оружием и торговлей людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью и нелегальной миграцией.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ТЕРРОРИЗМ


Похожие новости


Азербайджан, Турция и Туркменистан намерены модернизировать транспортную инфраструктуру для развития региональной торговли Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана состоится в 2021 году - Чавушоглу Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана договорились о расширении торгово-экономического сотрудничества Турция готова обеспечить поставки газа из Туркменистана и транзит в Европу - Чавушоглу Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Анкаре 23 февраля

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]