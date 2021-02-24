Азербайджан инвестировал в экономику стран Тюркского Совета свыше $18 млрд - Шахбазов

Торговый оборот Азербайджана со странами-членами Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) в 2020 году по сравнению с 2009 годом увеличился в 3,5 раза - до $4,4 млрд, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Первое заседание ССТГ министров энергетики состоялось в среду в формате видеоконференции под председательством Азербайджана.

«Торговый оборот Азербайджана со странами-членами ССТГ в 2020 году по сравнению с 2009 годом увеличился в 3,5 раза, до $4,4 млрд. Доля стран-членов Совета во внешней торговле Азербайджана составляет 17,9%. За период 1995-2020гг инвестиции этих стран в экономику Азербайджана составили $13 млрд., суммарные инвестиции Азербайджана в экономики стран ССТГ составили $18,3 млрд»,- заявил Шахбазов, выступая на заседании.

Министр также сообщил, до сих пор по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировано более 431 млн тонн, по экспортным газопроводам в Турцию поставлено 79 млрд кубометров газа.

«Кроме того, за счет этой инфраструктуры часть энергоресурсов наших центрально-азиатских партнеров транспортируется на мировые рынки через Азербайджан», - отметил Шахбазов.

Глава Минэнерго также подчеркнул, что участие компаний стран ССТГ в восстановлении освобожденных территорий, а также в процессе преобразования Карабаха в зону «зеленой энергии» является хорошей возможностью для углубления сотрудничества.

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан являются членами ССТГ. Венгрия участвует в Совете в качестве наблюдателя.

Н.Аббасова