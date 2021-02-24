В Грузии подтверждены три случая заражения так называемым британским штаммом коронавируса COVID-19, заявил в среду на брифинге глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
"Три случая у нас подтверждены", - сообщил он, отметив, что установлены связанные с ними три больших группы - 31 зараженный, которые сейчас изучаются, и есть большая вероятность того, что там присутствует данный мутированный штамм.
Говоря о ситуации с распространением коронавируса в Грузии в целом, Гамкрелидзе заявил, что в сравнении с ноябрем и декабрем прошлого года показатель инфицирования в стране сократился в 10 раз, что указывает на стабилизацию эпидемиологической ситуации.
При этом он подчеркнул, что это не дает оснований для спокойствия.
Гамкрелидзе также прокомментировал вопрос вакцинации, сообщив, что контракт о поставках в Грузию вакцины AstraZeneca уже оформлен и ожидается, что это будет на первом этапе несколько сот тысяч доз.
По его словам, делается все для того, чтобы вакцинация в Грузии началась в марте.
Как сказал Гамкрелидзе, предполагается, что до конца мая будет вакцинировано 200 тысяч человек, а затем уже с июня начнется расширенная кампания по вакцинации населения.
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