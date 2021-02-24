Азеришыг потратит свыше 2 млн манатов на покупку карт-ридеров

ОАО «Азеришыг» направит свыше 2 млн манатов на покупку карт-ридеров, поддерживающих мобильное приложение.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, контракт на покупку карт-ридеров «Азеришыг» подписал с ООО «Merkaba-Soft».

Стоимость договора составляет 2,065 млн манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова