Азеришыг потратит свыше 2 млн манатов на покупку карт-ридеров

ОАО «Азеришыг» направит свыше 2 млн манатов на покупку карт-ридеров, поддерживающих мобильное приложение.
Согласно данным сайта www.etender.gov.az, контракт на покупку карт-ридеров «Азеришыг» подписал с ООО «Merkaba-Soft».
Стоимость договора составляет 2,065 млн манатов.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").
В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
Коротченко о претензиях Пашиняна: Никол Воваевич, плохому танцору всегда что-то мешает!
Баку, Анкара и Ашхабад планируют усилить совместную борьбу с преступлениями против культурного и исторического наследия
Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана состоится в 2021 году - Чавушоглу
Более 20 человек госпитализированы с отравлением в дагестанском Каспийске
Грузия отменяет ряд ограничений, облегчается въезд для граждан Азербайджана
В РФ более 11,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 383 умерших - оперштаб
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
США хотят вернуться в Совет по правам человека ООН - Блинкен
Лавров отмечает нарастающую угрозу гонки вооружений в космосе, США приступили к реализации плана разместить там ударное оружие
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G forum”
ATB CARD - Самая выгодная карта Azer Turk Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви