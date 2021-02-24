Коротченко о претензиях Пашиняна: Никол Воваевич, плохому танцору всегда что-то мешает!

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что использование Арменией ОТРК "Искандер" против Азербайджана в боевых действиях в Карабахе осенью 2020 года является военным преступлением.
"Армянские ракетные удары по гражданским целям в Азербайджане - это военное преступление. Россия должна рассмотреть вопрос о введении запрета на дальнейшие поставки ОТРК «Искандер» и других типов ракетного оружия в Армению. Эта страна - хотя и союзник по ОДКБ - в вопросах применения такого класса вооружений вела себя абсолютно нецивилизованно, как Саддам Хусейн", - написал Коротченко в свое телеграм-канале.
Прокомментировав заявление Пашиняна о низкой эффективности российских «Искандеров» в ходе Второй Карабахской войны, российский эксперт в первую очередь отметил низкий уровень подготовки армянской армии.
"А может все дело в низкой профессиональной подготовке армянской армии? (...) Может ли эффективно применять современное оружие армия, где за полтора месяца войны было 10 тыс. дезертиров?", - отметил Коротченко, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Кроме того эксперт считает, что ввиду низкого уровня армянской армии, ОТРК «Искандер» должны в дальнейшем находиться на вооружении российской военной базы в Армении, которая является гарантом военной безопасности этой страны.
«Армянская армия не готова в политическом и профессиональном плане к их эксплуатации и боевому применению. А по поводу высказанных Пашиняном претензий в адрес «Искандеров» об их якобы низкой эффективности хочу сказать: Никол Воваевич, плохому танцору всегда что-то мешает!", написал Коротченко.
Х.Насирзаде
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