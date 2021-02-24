Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0657 RUR   0.0229 GBR   2.4076 TRY   0.2396

Цена на нефть

23.02 $/bbl   WTI 61.67 -0.03 Brent 65.37 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 24.02.2021 17:28

Коротченко о претензиях Пашиняна: Никол Воваевич, плохому танцору всегда что-то мешает!

Российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что использование Арменией ОТРК "Искандер" против Азербайджана в боевых действиях в Карабахе осенью 2020 года является военным преступлением.

"Армянские ракетные удары по гражданским целям в Азербайджане - это военное преступление. Россия должна рассмотреть вопрос о введении запрета на дальнейшие поставки ОТРК «Искандер» и других типов ракетного оружия в Армению. Эта страна - хотя и союзник по ОДКБ - в вопросах применения такого класса вооружений вела себя абсолютно нецивилизованно, как Саддам Хусейн", - написал Коротченко в свое телеграм-канале.

Прокомментировав заявление Пашиняна о низкой эффективности российских «Искандеров» в ходе Второй Карабахской войны, российский эксперт в первую очередь отметил низкий уровень подготовки армянской армии.

"А может все дело в низкой профессиональной подготовке армянской армии? (...) Может ли эффективно применять современное оружие армия, где за полтора месяца войны было 10 тыс. дезертиров?", - отметил Коротченко, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Кроме того эксперт считает, что ввиду низкого уровня армянской армии, ОТРК «Искандер» должны в дальнейшем находиться на вооружении российской военной базы в Армении, которая является гарантом военной безопасности этой страны.

«Армянская армия не готова в политическом и профессиональном плане к их эксплуатации и боевому применению. А по поводу высказанных Пашиняном претензий в адрес «Искандеров» об их якобы низкой эффективности хочу сказать: Никол Воваевич, плохому танцору всегда что-то мешает!", написал Коротченко.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОТЧЕНКО, ПАШИНЯН, ИСКАНДЕРЫ


Похожие новости


Путин на встрече в Москве выступал в роли политического психотерапевта для Пашиняна - Коротченко

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]