Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G forum”

Заместитель начальника Государственного агентства по Надзору за Безопасностью в Строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Эльхан Асадов принял участие в традиционном “Online B2G forum”, организованном Caspian Energy Club. В рамках форума были обсуждены актуальные вопросы и предложения.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, павших в войне за территориальную целостность Азербайджана

Далее Эльхан Асадов, поприветствовав участников мероприятия, поздравил участников форума с победой Азербайджанской Армии в Великой Отечественной войне. Говоря о работе, проделанной за прошедший год Государственным агентством по Надзору за Безопасностью в Строительстве, он отметил, что, несмотря на влияние глобальной пандемии на экономику страны, строительная отрасль понесла меньше потерь в уходящем году, и по сравнению с 2019 года количество строительных работ в стране практически не изменилось.

"Большие уступки были сделаны строительным компаниям указом президента от 19 февраля 2019 года об упрощении разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных домов. Подавляющее большинство обнаруженных зданий, которые были обнаружены в эксплуатации, но без разрешения, были допущены к эксплуатации после проведения проверок и принятия всех мер для обеспечения безопасности жителей. Это был один из самых успешных шагов в этой области, принятый также в интересах людей», заявил он.

Затем Эльхан Асадов выслушал предложения участников «Online B2G Forum» и ответил на интересующие их вопросы. Председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев поблагодарил Эльхана Асадова за открытый и искренний диалог. Он также отметил оперативную деятельность рабочей группы между Государственным агентством по Надзору за Безопасностью в Строительстве и Caspian Energy Club, и выразил благодарность руководству Агентства от имени компаний-членов клуба.

Отметим, что двусторонняя рабочая группа позволяет регулярно обсуждать с агентством актуальные вопросы, предложения и проблемы, и в оперативном порядке находить решения.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.