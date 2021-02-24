Администрация президента США Джо Байдена де факто смирилась с тем, что строительство "Северного потока 2" будет завершено, и в будущих консультациях с Берлином намерена создать проблемы с заполнением трубопровода газом, считает немецкий политический аналитик, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

"Полагаю, что строительство "Северного потока 2" для Вашингтона - пройденный этап. Совершенно очевидно, что газопровод будет построен. Другой вопрос, будет ли он заполнен газом. Попытки американцев помешать "Северному потоку 2" нацелены на то, что будет происходить после завершения строительства газопровода", - сказал Рар в среду "Интерфаксу".

По его оценке, новая американская администрация постарается создать впечатление, чтобы предстоящие переговоры не выглядели как жесткое давление на официальный Берлин.

"Сейчас обе стороны - и Берлин, и Вашингтон - стараются сохранить лицо. Байден не хочет начинать свою европейскую политику с войны с немецкими компаниями. Немцы, в свою очередь, хотят "примириться" с США после президентства Трампа. Поэтому с обеих сторон начинается медленное прояснение позиций - с тем, чтобы договориться, а не рассориться", - сказал собеседник агентства.

Консультации Германии и США по "Северному потоку 2" на уровне глав МИД пока не ведутся, сообщила в среду официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Мария Адебар.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что позиция Берлина по газопроводу и американским санкциям остаётся неизменной.

Накануне СМИ сообщили о том, что из-за американских санкций от сотрудничества в рамках проекта "Северный поток 2" отказались не менее 18 европейских компаний.