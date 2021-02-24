Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0657 RUR   0.0229 GBR   2.4076 TRY   0.2396

Цена на нефть

23.02 $/bbl   WTI 61.67 -0.03 Brent 65.37 0.13

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.02.2021 21:20

США будут добиваться создания проблем с заполнением "Северного потока 2" - немецкий эксперт

Администрация президента США Джо Байдена де факто смирилась с тем, что строительство "Северного потока 2" будет завершено, и в будущих консультациях с Берлином намерена создать проблемы с заполнением трубопровода газом, считает немецкий политический аналитик, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

"Полагаю, что строительство "Северного потока 2" для Вашингтона - пройденный этап. Совершенно очевидно, что газопровод будет построен. Другой вопрос, будет ли он заполнен газом. Попытки американцев помешать "Северному потоку 2" нацелены на то, что будет происходить после завершения строительства газопровода", - сказал Рар в среду "Интерфаксу".

По его оценке, новая американская администрация постарается создать впечатление, чтобы предстоящие переговоры не выглядели как жесткое давление на официальный Берлин.

"Сейчас обе стороны - и Берлин, и Вашингтон - стараются сохранить лицо. Байден не хочет начинать свою европейскую политику с войны с немецкими компаниями. Немцы, в свою очередь, хотят "примириться" с США после президентства Трампа. Поэтому с обеих сторон начинается медленное прояснение позиций - с тем, чтобы договориться, а не рассориться", - сказал собеседник агентства.

Консультации Германии и США по "Северному потоку 2" на уровне глав МИД пока не ведутся, сообщила в среду официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Мария Адебар.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что позиция Берлина по газопроводу и американским санкциям остаётся неизменной.

Накануне СМИ сообщили о том, что из-за американских санкций от сотрудничества в рамках проекта "Северный поток 2" отказались не менее 18 европейских компаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, США


Похожие новости


Сербские строители, завершив свой участок "Турецкого потока", помогут Болгарии США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов - Помпео Климатические задачи ЕС будут менять рынок поставок нефти и газа, надо готовить российскую экономику - Орешкин Новак: у нас есть возможность достроить "Северный поток 2" в течение нескольких месяцев Французские Альпы были тайной базой российских агентов Дата переговоров по газу не определена, РФ готова провести их 5 декабря, если компании готовы - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]