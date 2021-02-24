Запасы нефти в США выросли на 1,28 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,28 млн баррелей - до 463,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 12 тыс. баррелей и составили 257,1 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 4,97 млн баррелей, до 152,72 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 3,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 4 млн баррелей.
Глава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили ситуацию в регионе
Коротченко о претензиях Пашиняна: Никол Воваевич, плохому танцору всегда что-то мешает!
Баку, Анкара и Ашхабад планируют усилить совместную борьбу с преступлениями против культурного и исторического наследия
В Грузии зафиксированы три случая заражения "британским" штаммом COVID-19, еще более 30 под подозрением
Более 20 человек госпитализированы с отравлением в дагестанском Каспийске
Грузия отменяет ряд ограничений, облегчается въезд для граждан Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Лидеры стран ЕС обсудят вакцинацию, коронавирусные ограничения и борьбу с новыми мутациями вируса
США не следует недооценивать Россию - кандидат на пост главы ЦРУ
Неурегулированность конфликтов в Молдавии и Грузии чревата эскалацией напряженности, считает действующий председатель ОБСЕ
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной “Online B2G forum”
ATB CARD - Самая выгодная карта Azer Turk Bank
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви